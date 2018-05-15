Поліція Чорногорії оголосила у розшук спортсмена, підозрюваного у вбивстві української бізнесвумен

У вбивстві підозрюють колишнього бойфренда Лашманової - спортсмена Арсенія Становича.

Поліція Чорногорії видала ордер на арешт Арсенія Становича, підозрюваного у вбивстві громадянки України Анастасії Лашманової.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

Читайте такожКонсул підтвердив, що вбита у Чорногорії Лашманова була громадянкою УкраїниЗа даними газети, 22-річний Станович і Лашманова раніше перебували у стосунках, тож причиною вбивства могли стати ревнощі.

Станович - колишній воротар водного поло місцевого клубу Primorac та національної збірної. Його батько очолює прикордонну поліцію аеропорту Тіват.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня у Чорногорії вбили громадянку України Анастасію Лашманову, яка володіла великим готельним бізнесом.

За даними поліції, тіло жінки зі слідами насильства, в тому числі ножовими пораненнями, було знайдено в її квартирі. Прокуратура вже почала розслідування справи.

Як повідомляли ЗМІ, активи Лашманової оцінюються у понад 100 мільйонів євро.