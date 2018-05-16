"Як у Чорнобилі": по окупованій Горлівці бігають олені (відео)

Незрозуміло, звідки тварини взагалі взялися в цій місцевості, адже зазвичай вони водяться в гірських лісах, а навколо Горлівки розташовані степи.

На околиці Горлівки помітили живих оленів. При цьому незрозуміло, звідки тварини взагалі взялися в цій місцевості, адже зазвичай вони водяться в гірських лісах, а навколо Горлівки розташовані степи.

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Відповідне відео опублікував журналіст Денис Казанський в Facebook.

"По околиці Горлівки тепер бігають молоді олені. За 30 років життя на Донеччині жодного разу не бачив живого оленя ні в місті, ні на природі, а сьогодні звірі бігають просто по вулицях, як у Чорнобилі", - пише журналіст.

"Не думав, що на Донбасі вони взагалі водяться навколо Горлівки одні степи, лісів немає. Звідки цей міг туди прибігти - навіть не уявляю. Дивно, що війна для звірів не так страшна, як звичайна мирна господарська діяльність людини. У Луганську по місту бігають зайці, в Донецьку з'явилися білки і фазани. Невже, це екологія настільки покращилася?", - додав Казанський.