Якщо в людей на Донбасі закінчиться їжа, жодні танки й автомати з ними не впораються - активіст

Про це заявив активіст донецького Євромайдану Денис Казанський під час круглого столу в рамках проекту "Схід + Захід", ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу "1+1".

“Повстання, так званий “ковбасний бунт”, можливий, тому що там просто нема чого їсти, і в таких умовах повстане хто завгодно. Інша справа, що в тих людей, які зараз перекривають дороги і вимагають грошей, немає з хлопцями, які зараз захопили владу, політичних суперечок. На Донеччині зараз владу “ДНР” дуже сильно ненавидять. Але вони вважають, що їх обманули, тому що Донбас не став частиною Росії», - зазначив активість.

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На думку Казанського, «у людей так і не наступило розуміння, що вони помилилися, що вони зрадили свою країну. Вони до сьогодні вважають, що ідея була хороша, але реалізація підвела».

«Тому я переконаний, що Майдан, повстання за права людини на Донбасі неможливе сьогодні”, - зазначив Казанський.

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Водночас він не виключає, що і голодні бунти там зросли до загрозливих для влади окупантів масштабів.

“Якщо так триватиме і далі, то там за місяць закінчиться їжа і гроші, і на вулиці може вийти 100 тисяч людей. І тоді жодні танки та автомати з ними не впораються. І тоді вже почнеться державний голодний бунт, будуть напади на магазини. Така безрадісна картина можлива. Але знову ж таки, я би не пов'язував це з політикою”, - додав активіст.