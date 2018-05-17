У Херсоні проходить суд над керівником РІА "Новости Украина": Вишинський просить говорити російською (фото)

Першим клопотанням Вишинського стало прохання про можливість говорити російською мовою, йому обирають запобіжний захід.

У Херсоні суд обирає запобіжний захід Кирилові Вишинському, керівникові російського інформагентства РІА "Новости Украина".

Про це повідомляє ТСН. Під приміщення суду прийшло багато активістів. Також на засідання приїхало дуже багато журналістів.

Першим клопотанням Вишинського стало прохання про можливість говорити російською мовою.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

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Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року у Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця. 16 травня Сарган повідомила, що прокуратура 17 травня вранці направить до суду клопотання про арешт Вишинського.