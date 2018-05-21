Гендиректор УНЛ Андрій Бочковський: "Наша компанія орієнтована на підтримку соціальних та культурних проектів"

«Українська Національна Лотерея» завжди орієнтована на участь в благодійних, соціальних і культурних проектах, які важливі для українського суспільства. Про це заявив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський під час церемонії нагородження національної музичної премії «Золота Жар-птиця», генеральним спонсором якої виступила «УНЛ».

Нагородження премією «Золота Жар-птиця» у 12 номінаціях відбулося 19 травня у Національному палаці мистецтв «Україна». У номінації «Співак року» переміг Олег Винник, співачкою року стала TAYANNA. Кращим поп-гуртом журі назвало «DZIDZIO», рок-гуртом - «Антитіла», а інді-гуртом року став «КADNAY».

Як відзначив Андрій Бочковський, повернення проекту після тривалої паузи було організовано на високому професійному рівні.

«Ми вважаємо підтримку української музики вкрай необхідною. І готові надати свою посильну допомогу в популяризації українського музичного продукту. Це була наша перша співпраця з групою каналів М1/М2, ми отримали масу задоволення від співпраці при підготовці проекту і сьогоднішнього заходу. Дуже хочеться вірити, що з року в рік премія «Золота Жар-птиця» буде користуватися великою популярністю і стане подією року для українського шоу-бізнесу».

Як повідомлялося, власник «УНЛ», британський бізнесмен Майкл Джон Фогго на зустрічі з організаторами «Золотої Жар-птиці» заявив, що його компанія налаштована підтримувати соціально значущі проекти. «Я радий, що у нашої компанії завдяки співпраці з премією «Золота Жар-птиця» є можливість зробити свій внесок у розвиток української культури», — зазначив Фогго.

Раніше власник УНЛ у своєму інтерв’ю «РБК-Україна» спростував повідомлення в українських ЗМІ про те, що бенефіціарами УНЛ є українські політики Олександр Третьяков, Гліб Загорій, бізнесмен Борис Ложкін, а у Третьякова є опціон на придбання частки компанії.

«Я не знайомий ні з ким з цих людей. Так, я бачив деякі статті в українських ЗМІ, де стверджувався подібний нонсенс. Хочу підкреслити: я не пов'язаний і не можу бути пов'язаний з українськими політиками. І, до речі, зараз юристи УНЛ проводять роботу щодо всіх цих неправдивих публікацій. Наприклад, в деяких медіа стверджувалося, що компанію намагалися захопити рейдерським шляхом. Але напередодні придбання я, зрозуміло, перевіряв за допомогою юристів абсолютно все, що стосується УНЛ, і можу запевнити, що інформація про рейдерське захоплення - неправда. Інформація про наявність у когось опціону на придбання частки УНЛ - теж абсолютна вигадка. Проведений фінансовий і юридичний аудит показав, що не існує ніяких прав третіх осіб та інших обмежень щодо переходу компанії в мою власність», - підкреслив він.