Нові правила зарахування: посередники пропонують оформлення дитини до школи за 100 доларів – ЗМІ

У соцмережах з'явилися «фахівці», що готові оформити першокласника до школи за новими правилами.

Після введення нових правил зарахування дітей до першого класу у соцмережах з'явилися посередники, які готові замість батьків виконати трудомісткі бюрократичні процедури зі збору усіх необхідних документів.

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Про це повідомляє «Страна», посилаючись на закрите співтовариство "Ирпень без политики" у Facebook.

Так, діючі співробітники агентства нерухомості обіцяють оформити дитину до будь-якої школи Києва або Ірпеня.

Збір пакету документів включає у себе договір оренди, печатку агенства, ПП (на 5 аркушах), витяг з реєстру нерухомості. Обіцяють також нотаріально засвідчити реальність усіх підписів.

Відзначається, що в особистій бесіді з журналістом посередник назвав орієнтовну суму замовлення на одну дитину - $100 (близько 2600 гривень – ред.). При цьому, при замовленні на декількох дітей можна домовитися про знижку.

Уточнюється, що замовник може вибрати абсолютно будь-яку школу – як у столиці, так і в Ірпені.

Нагадаємо, в Україні стартував набір першокласників за новими правилами. Тепер дітей повинні приймати до школи виключно за місцем проживання, а не за результатами співбесіди і тестування, як це було досі.

Набір триватиме до 1 червня. До цього дня у відповідній школі вже має бути повний пакет документів на дитину.

А з початку літа, якщо залишаються вільні місця, зможуть бути зараховані і інші бажаючі навчатися саме в обраній школі, не за місцем проживання.