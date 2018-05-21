Зарплата експертів з відбору суддів Антикорупційного суду може становити близько 7 тисяч доларів

Один з авторів законопроекту про Антикорупційне суді зазначив, що робота міжнародних експертів повинна оплачуватися з українського бюджету.

Міжнародним експертам, які проводитимуть відбір кандидатур на посади суддів Антикорупційного суду, пропонується платити близько 7 тисяч доларів на місяць.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, який брав участь в розробці законопроекту про антикорупційний суд.

Він повідомив, що за ініціативи президента України «у міжнародних експертів буде зарплата за цю роботу».

На питання, про яку суму йдеться, Вашадзе відповів: «У них буде добрий оклад, добра зарплата. Наскільки я порахував, це виходить приблизно 7 тисяч доларів на місяць, будуть оплачені перельоти та проживання».

Відповідаючи на питання, чи будуть використані на це кошти міжнародних організацій чи оплата здійснюватиметься з бюджету України, він відповів: «Якщо Україна хоче реально створити незалежний суд, то не міжнародні організації мають оплачувати, а реально сама Україна має оплачувати».

Він також повідомив, що на робочій групі з підготовки законопроекту домовлено, що всі справи, які веде Національне антикорупційне бюро України, розглядатиме Антикорупційний суд. Також, за його словами, «справи, які зараз вже розглядаються в судах, не переноситимуться до Антикорупційного суду, аби із самого початку не завантажити його старими справами так, щоб вони не змогли нормально працювати».

Експерт також повідомив, що в разі підозри суддів Антикорупційного суду в корупції розслідування здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

На уточнююче питання, коли може запрацювати Антикорупційний суд у разі ухвалення закону вже на цьому тижні, Вашадзе відповів: «Думаю, що максимум запрацює за рік. Але якщо ефективно й інтенсивно працювати, то думаю, що на початку наступного року суд може реально почати роботу».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

Ключовою претензією міжнародних партнерів України і громадських організацій до законопроекту, внесеного президентом, є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору та призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності Антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками. На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.

Згідно з дослідженням Американської торгової палати, понад 90% її членів зіткнулися з корупцією в Україні в 2017 році, а суди, на думку представників компаній - членів палати, є одними з найбільш корумпованих інститутів у країні.

17 травня директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні заявив, що ухвалення закону про Антикорупційний суд із поправками, які забезпечать його повну відповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, є критично важливим для продовження кредитування України з боку фонду.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує в четвер, 24 травня, ухвалення закону про Антикорупційний суд.