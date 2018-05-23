Полякова vs. Астаф'єва: відома українська співачка підловила зірку Playboy на плагіаті (фото)

14:11, 23 травня 2018
Суспільство
669 0
Полякова потролила Астаф'єву / Оскар

Популярна і яскрава українська співачка Оля Полякова пожартувала над не менш популярною співачкою і українським секс-символом Дашею Астаф'євою, яка зовсім нещодавно шокувала фанатів кардинальними змінами у зовнішності.

Читайте такожУкраїнська зірка Playboy прокоментувала кардинальну зміну іміджу (фото)

Так, Оля викрила Дашу в плагіаті і порівняла її образ зі своїм, адже днями Астаф'єва перефарбувалася із запальної брюнетки в ніжну блондинку. Даша опублікувала свої фото в особистому Instagram-акаунті, під одним з яких Полякова залишила дотепний коментар.

Астаф'єва стала блондинкою / Скриншот

"Ну тепер ти – вилита я", – пожартувала Полякова над подругою-блондинкою. Астаф'єва посміялася і написала що вона "ненароком", пишет maximum.fm.

Окрім зовнішньої схожості з Поляковою, фанати Даші порівняли її з безліччю інших знаменитостей. Деякі розгледіли в новому образі щіпку Моніки Белуччі, трошки Анджеліни Джолі і легендарну співачку Мадонну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Даша Астаф'єва#Оля Полякова