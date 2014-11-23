Місія ОБСЄ на Луганщині оголосила "день тиші", щоб відновити подачу води та світла
Місія у супроводі гуманітарного конвою знаходиться у Трьохізбенці.
Моніторингова місія ОБСЄ в Україні знаходиться в селі Трьохізбенка, Луганської області, щоб у "день тиші"відновити подачу води, газу та електроенергії.
Про це повідомляє місія ОБСЄ в Україні у Twitter.
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Згідно з повідомленням, сьогодні, 23 листопада місія у супроводі гуманітарного конвою знаходиться у Трьохізбенці, яку постійно обстрілюють бойовики, де протягом тривалого часу немає електрики, води і опалення.
Як зазначив представник місії в Україні Майкл Боцюрків, станом на 9:30 температура повітря сягала мінус 10 градусів.
Temporary truce that allowed technicians to access Trokhizbenka today arranged by SMM. Shelling has heavily damaged village infrastructure
- СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) November 23, 2014