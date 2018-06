Місія ОБСЄ на Луганщині оголосила "день тиші", щоб відновити подачу води та світла

Моніторингова місія ОБСЄ в Україні знаходиться в селі Трьохізбенка, Луганської області, щоб у "день тиші"відновити подачу води, газу та електроенергії.

Про це повідомляє місія ОБСЄ в Україні у Twitter.

Читайте такожРоботу місії ОБСЄ на Донбасі продовжили до 23 грудня

Згідно з повідомленням, сьогодні, 23 листопада місія у супроводі гуманітарного конвою знаходиться у Трьохізбенці, яку постійно обстрілюють бойовики, де протягом тривалого часу немає електрики, води і опалення.

Як зазначив представник місії в Україні Майкл Боцюрків, станом на 9:30 температура повітря сягала мінус 10 градусів.

Temporary truce that allowed technicians to access Trokhizbenka today arranged by SMM. Shelling has heavily damaged village infrastructure