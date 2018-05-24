Найбільший інфраструктурний об'єкт останніх десятиліть: сьогодні відкриють Бескидський тунель (фото, відео)

Тунель - частина міжнародного транспортного коридору, який прямує територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та далі на схід.

Сьогодні в Україні відкриють найбільший інфраструктурний об'єкт останніх десятиліть - Бескидський тунель.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

"До відкриття двоколійного Бескидського залізничного тунелю залишаються лічені години. Це – не лише найбільший інфраструктурний проект, реалізований у нас в країні протягом останніх десятиліть. Це – проект, завдяки якому Україна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз – до України. Адже він – частина міжнародного транспортного коридору, який прямує територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та далі на схід. Тут проходить до 40% наших транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи", - написав він.

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Як відомо, Бескидський тунель - залізничний тунель України, другий по довжині (після Лутугинського). Є частиною Львівської залізниці. Історичний тунель в одноколійному варіанті був побудований в 1886 році. У 2007 році, в зв'язку з аварійним станом тунелю, було прийнято рішення побудувати новий, двоколійний, який пройде в 22 метрах від старого.

Бескидський тунель міститься між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна - Росія. Новий двоколійний тунель має довжину 1765 м, ширину 10,5 м, висоту 8,5 м і пролягає на максимальній глибині – 180 м від поверхні Бескидського хребта.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва й облаштування цього тунелю. Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 мільярда грн, з яких 1,5 мільярда грн передбачені на монтажні роботи.