Знову передумали: київські прикордонники все-таки зустрінуть іноземних вболівальників з розмальованими обличчями

Зустріч вболівальників буде оформлена в кольорах команди "Реал Мадрид" і "Ліверпуль".

Співробітники Держприкордонслужби, які працюють у столичних аеропортах, все ж зустрічатимуть уболівальників Ліги чемпіонів з розмальованими обличчями.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зустріч вболівальників буде оформлена в кольорах команди "Реал Мадрид" і "Ліверпуль".

Читайте такожВорота столиці: чи готовий Київ зустрічати вболівальників Ліги чемпіонів

"25 травня професійні візажисти почнуть наносити на обличчя прикордонників, які задіяні в оформленні гостей чемпіонату 25 і 26 травня, кольору футбольних клубів. Після цього співробітники прикордонного відомства вийдуть на лінію паспортного контролю для зустрічі пасажирів авіаційних рейсів, які прибувають в Україну", - заявили в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня на брифінгу радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов'язаних з проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Мірошниченко сказав журналістам, що зустрічати вболівальників у "Борисполі" поліція і прикордонники будуть з обличчами, розфарбованими під прапори двох команд. За його поясненням, таким чином планувалося показати дружелюбність гостям фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Пізніше від цієї ідеї вирішили відмовитися. «Швидше за все, поліцейським не будуть розмальовувати обличчя. Ми розмірковували над цим. Все ж поліцейські повинні більше займатися безпекою. Хоча важлива комунікація поліції. Тому для встановлення «спільної мови» ми видамо значки, наклейки, але не на обличчя», - сказав начальник ГУ Нацполиции в Києві Андрій Крищенко.