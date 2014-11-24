У Криму через кішку загорілася підстанція, без світла залишилися 25 тисяч чоловік

Про це повідомляє прес-служба МНС Криму.

«Соціально значущі об'єкти від електроенергії не відключалися. Перепідключення абонентів ведеться, планується завершення підключення через 1-1,5 години. Працюють 3 бригади співробітників «Крименерго», - сказано в повідомленні прес-служби, передає Крим.Реалії.

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Як повідомляє investigator.org.ua, пожежа на трансформаторній підстанції «Південна» в Сімферополі сталася через кішку, яка потрапила на один з трансформаторів, який знаходяться на відкритій частині розподільчого пристрою. Як повідомили в прес-службі ДТЕК Крименерго, через потрапляння кішки утворилася електрична дуга, і вогонь перекинувся на дах закритого розподільчого пристрою.

Раніше у відомстві повідомили, що 24 листопада, на вул. Сочинській в Сімферополі, сталося загоряння покрівлі трансформаторної підстанції. Пожежа через годину вдалося локалізувати і ліквідувати. На місці працювали 4 одиниці техніки та 26 чоловік особового складу МНС».