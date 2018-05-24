Водій Bentley у Києві паркувався на "зебрі" та лаяв поліцейських і журналістів (відео)

В результаті, від копів кермувальник суперкару отримав штраф за нелегальне паркування у розмірі 255 гривень.

Нахабний водій "Бентлі" у центрі Києва паркувався на "зебрі" та лаяв поліцейських.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловік примудрився зупинитись одразу на двох пішохідних переходах. Тож копи попросили машину переставити. Але водій відмовився, натомість почав ображати правоохоронців.

Потім водій помітив кореспондентів ТСН, що знімали все на телефон, і спочатку спробував наїхати на журналіста, а потім показував непристойні жести та нецензурно лаявся.

В результаті, від копів кермувальник суперкару отримав штраф за нелегальне паркування у розмірі 255 гривень.