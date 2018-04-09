Журналісти розповіли, як працюватиме новий закон про правила паркування та евакуації авто

Штрафи зможуть виписувати без присутності водія, а копію постанови залишатимуть на лобовому склі авто.

Нові штрафи, "листи щастя" і спецінспектори з паркування - вже від вересня більше контролювати самих себе доведеться українським водіям, бо сперечатися, чи правильно вас оштрафували, буде ні з ким.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Найпоширеніше зараз порушення, через яке не просто штрафують, а й евакуюють авто - паркування на місці для інвалідів. Хоча поруч є платна парковка – 20 грн за годину. А мінімальний штраф за паркування на місці, призначеного для інваліда, - 1020 грн.

"Навіть, якщо поліція оформляє такий інцидент, водій може просто піти, може послати поліцейських і вони не уповноважені його затримати. Бувають водії, які просто кидають автомобіль, як ми бачили водія "Тойоти", і йдуть у справах, каже: "Ви пишіть постанову, оформляйте штрафи, робіть що хочете". Це пов'язано з менталітетом, безкарністю, це змінюватися буде довго", - говорить активіст, засновник порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Ситуацію спробують вирішити за допомогою нового закону, який президент підписав наприкінці березня, але діяти він почне лише за півроку, у вересні.

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По-перше, штрафи зможуть виписувати без присутності водія. Для цього впроваджують фото-і відеофіксацію порушення. А копію постанови залишатимуть на лобовому склі авто.

По-друге, "листи щастя" приходитимуть, і це важливо, власникам машини. Подбати про спокійний сон можна буде, звернувшись до сервісних центрів МВС із заявою про те, що належним користувачем є інша особа. У реєстрі власників транспортних засобів МВС буде створене окреме поле "належний користувач". Усім власникам та водіям рекомендують надати свої номери мобільних та електронні адреси для отримання повідомлень про порушення в ті самі сервісні центри МВС. Якщо авто на єврономерах, то до відповідальності притягатимуть того, хто ввіз авто на територію України.

І по-третє, найцікавіше – евакуатори.

"Це - введення таких інспекторів, які відносяться до компетенції саме інспекторів з паркування, які фактично є представниками місцевого самоврядування. Вони будуть мати певні повноваження саме, які вводяться цим законом і будуть мати право і притягувати водіїв-порушників до відповідальності, і також тимчасово затримувати транспортні засоби", - говорить перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький.

Нині евакуація можлива у разі, якщо автомобіль "суттєво перешкоджає дорожньому руху". Рішення про "суттєво" чи "несуттєво" ухвалює поліцейський. Новий закон затверджує 17 конкретних випадків евакуації: машина поставлена на проїжджій частині у два і більше рядів; розташована в заборонених "Правилами дорожнього руху" місцях зупинки або стоянки: мости, естакади; своїм розташуванням авто блокує рух інших машин або створює перешкоду для руху пішоходів; блокує проїзд по двох або більше смугах руху; стоїть на виділеній смузі для руху громадського транспорту; велодоріжках; перешкоджає роботі комунального транспорту - снігозбиральної техніки тощо.

"Передбачено законом також і повідомлення, яке надсилається в цьому випадку водію-порушнику, або там є цілий розділ, який присвячений відповідальним особам, як власник транспортного засобу, якщо неможливо визначити особу, яка керувала", - пояснює Білошицький.

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Тарифи за евакуацію затверджені одразу трьома міністерствами: МВС, Мінекономрозвитку та Мінфіном. У документі - жодного посилання на можливість зміни тарифу або підвищення з урахуванням інфляції. Авто до двох тонн – 600 грн + ПДВ - виходить 720 грн. Зберігання за добу - 120-грн + ПДВ – виходить 144 грн.

Тим часом у платіжках нині зазначають суми, які майже вдвічі більші, аніж зафіксовано державою.

"Громадяни, які за тимчасове збереження транспортного засобу на штрафмайданчику платять суму визначену безпосередньо у відомчому наказі на виконання постанови уряду + ПДВ, який тут не зазначений - і є та кінцева ціна. Якщо з них вимагають ціну більшу, яка калькулюється з інших цифр, ніж визначена у Постанові, + розмір ПДВ, відповідно це є привід писати скарги і ми будемо розбиратися", - каже речник МВС України Артем Шевченко.

Утім, користь від упорядкування автоситуації в містах - очевидна. Особливо, якщо будуть чіткі правила і дії міських голів, які використають штрафи для створення зручного життя і для водіїв, і для пішоходів.