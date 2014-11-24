У суді розглянуть ще шість справ проти ДАІ за переслідування Автомайдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що міліціонери вносили завідомо неправдиві відомості до протоколів про адміністративне правопорушення, складених відносно автомайданівців. В подальшому на цій підставі водіїв незаконно притягували до адмінвідповідальності.

Загалом прокуратурою Київської області направлено до суду десять обвинувальних актів відносно працівників органів внутрішніх справ, пов'язаних із незаконним притягненням до адміністративної відповідальності автомайданівців.

Дії правоохоронців кваліфіковані за ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню мітингів) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня кілька десятків активістів Автомайдану прибули на своїх автомобілях до будівлі Генеральної прокуратури України, де розпочали акцію з вимогою прозвітувати про розслідування справ проти працівників ДАІ та суддів, які взимку під час Майдану незаконно складали адмінпротоколи на автомайданівців та позбавляли їх права керувати транспортними засобами.

За словами адвоката Автомайдану Романа Маселка, навесні цього року було відкрито 135 кримінальних проваджень за фактами протиправних дій стосовно автомайданівців.

Він зазначив, що до фальсифікацій адміністративних справ проти автомайданівців причетні 200 інспекторів Державтоінспекції та 84 суддів. Переважно це працівники міліції Києва та області, а також київські судді, додав адвокат.

19 листопада прокуратура Києва повідомила, що 12 інспекторам ДАІ, які складали неправдиві рапорти щодо активістів Автомайдану, оголошено про підозру. Також столична прокуратура заявила, що до суду направлено обвинувальний акт стосовно інспектора ДАІ, і пообіцяла найближчим часом направити ще 12 обвинувальних актів стосовно правоохоронців ДАІ, які склали 92 незаконних рапорти.