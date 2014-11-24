На Луганщині в результаті обстрілу пошкоджено 6 багатоповерхівок і поранено 1 мирного жителя

У результаті обстрілу бойовиками контрольованої Україною території Луганської області 23 листопада було пошкоджено 6 багатоповерхівок і поранено 1 мирного жителя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

Згідно з повідомленням, постраждали населені пункти Трьохізбенка (тут серйозно пошкоджено кілька будинків), Кримське, Макарове, Щастя. Найбільш інтенсивному обстрілу піддалася Станиця Луганська, яку впродовж доби обстрілювали з важкої артилерії та стрілецької зброї. На вулиці Радянській в районному центрі прямими влученнями снарядів зруйновано два житлових будинки, які відновленню не підлягають. Одна людина поранена і доставлена до військового госпіталю в Щасті. На вул. 5-а Лінія артилерійськими снарядами пошкоджено шість багатоповерхових будинків, в багатьох квартирах вибито шибки.

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Вчора вранці в районі вул. Лебединського було перебито газопровід, внаслідок чого сталося займання газу. Кілька вулиць селища позбавлені газу. Крім того, частина Станиці все ще залишається без світла. Сьогодні вранці працівники Станично-Луганської райдержадміністрації вийшли на роботу, а ремонтна бригада намагається усунути пошкодження на лініях електропередач і подати в будинки електрику.