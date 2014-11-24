Багато шкіл на окупованих територіях Донбасу перейшли на російську програму навчання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Дарина Пирогова під час презентації оновленого дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей, організованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

Водночас, відзначила експерт, опитані висловлюють тривогу і нерозуміння того, який документ одержать випускники шкіл у 2015 році.

«І батьки, і вчителі стурбовані статусом атестата. Є міста, де не працюють ні дитячі садки, ні школи. Дуже складна ситуація в Первомайську, Свердловську, деяких районах Донецька. Там закриті дитсадки і школи. Десь організовуються автобуси, щоб діти їхали вчитися до іншого міста, десь вчителі ходять в сім'ї й питають батьків, чи готові віддати дітей в школи, якщо почнеться навчальний процес. Для дітей дуже важливо спілкуватися, займатися в навчальних установах. У школах, де йде навчання, вчителі проводять заняття, на яких розповідають дітям, як забезпечити свою безпеку, як поводитися в небезпечних ситуаціях», - відзначила експерт.

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*** Дослідження було проведене на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» з 6 по 20 листопада 2014 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонного інтерв'ю, були опитані особи віком від 18 років.