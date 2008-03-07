Commerzbank придбав контрольний пакет банку «Форум»

Німецький Commerzbank придбав 60% + 1 акція АКБ «Форум» за 435 млн. євро. Про це повідомляється на сайті Commerzbank.

Згідно з наданою інформацією, Commerzbank також має опціон на придбання додаткового пакета в розмірі до 25% акцій банку «Форум» упродовж наступних 36 місяців.

Нагадаємо, акціонери банку «Форум» і Commerzbank 17 вересня 2007 р. підписали угоду, за якою останній придбаває пакет у розмірі 60% плюс одна акція українського банку.

Одним із пунктів угоди є опціон, згідно з яким акціонери можуть додатково продати до 25% акцій, а Commerzbank має право придбати до 25% акцій додатково впродовж 36 місяців з моменту підписання угоди.

Інвестиційний банк «UBS» виступив як фінансовий радник банку «Форум» і його акціонерів. Компанія «Baker & МcKenzie» виступала як юридичний радник банку «Форум», його акціонерів і інвестиційного банку «UBS».