"Бийте хохлів": мережу розгнівав інцидент із затятим прихильником "ДНР" у маршрутці (фото)

Пізніше волонтер дописала, що на ст. Миронівка сама касир завела чоловіка в маршрутку і сказала, що це пасажир з Донецька.

Один з пасажирів маршрутки, яка їхала до Києва, розмовляв телефоном і закликав свого співрозмовника "бити хохлів".

Про інцидент на сторінці у Facebook повідомила волонтер Юлія Зуброва, опублікувавши фото чоловіка.

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"Ти як, у Донецьку? Придурки стріляють? Заткнули їх? Бийте хохлів! Під'їжджаю до голуб'ятника, до жидівської столиці. Ну, нічого, скоро ми тут будемо", – говорив чоловік телефоном, за словами волонтера.

Як розповіла Зубарова, пасажири маршрутки мовчали, тільки одна жінка, коли виходила, сказала: "Ви думайте добре, де говорити і що".

"Мовчали всі! Тільки озиралися", - стверджує волонтер, яка сфотографувала чоловіка і сказала, що по нього уже йдуть, але це його зовсім не злякало.

Раніше у Луцьку водій маршрутного таксі вразив пасажирів своїм вчинком: він спробував вигнати із салону пасажирку, яка заговорила про українських військових, які "не дають Донбасу жити".