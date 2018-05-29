На Вінниччині розпочав роботу притулок для тимчасового перебування жінок, які постраждали від домашнього насильства

У роботі обласного притулку будуть задіяні представники різних служб. Тут працюватимуть психологи, соціальні працівники та юристи.

Заклад стане безпечним місцем, де постраждалі від насильства жінки зможуть отримати необхідну психологічну, соціальну, правову підтримку для відновлення власних внутрішніх ресурсів та прийняття рішень щодо подальшого життя.

Про це повідомляється на сайті Вінницької ОДА.

Як повідомила директор Департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА Наталя Заболотна, у березні 2017 року обласна Рада прийняла рішення про реорганізацію центру реінтеграції бездомних громадян у комплексний центр надання соціальних послуг. Саме на його базі функціонуватиме нині притулок для жертв домашнього насилля.

«У 2017 році ми облаштували тут блочно-модульну котельню, розпочали внутрішні ремонтні роботи. З ініціативи Міністерства соціальної політики України між обласною державною адміністрацією та Фондом народонаселення ООН був підписаний Меморандум про співпрацю, який дозволив нам залучити в область додаткові кошти на втілення спільного з ГО «Джерело надії» проекту «За життя без насильства. Вінницька область». Тож до кінця поточного року притулок для жінок, постраждалих від насильства, буде утримуватись за кошти Фонду народонаселення ООН. А по завершенню цього року ми зможемо продовжити його фінансування за кошти обласного бюджету», - зазначила Наталя Заболотна.

29 травня новостворений притулок відвідав голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Керівник Вінниччини оглянув приміщення закладу та створені в ньому умови, а також презентував для установи телевізор.

«За минулий рік в цілому по Вінницькій області ми отримали майже 8 тисяч звернень про насильство в сім’ї. Причому є просто шокуючі випадки, а це ламається психіка дітей, досить серйозно травмується їхнє світоуявлення про справедливість, про добро - зауважив Валерій Коровій. – У рамках Меморандуму Фонд народонаселення ООН підтримав нас методологічно, враховуючи існуючі практики. І те, що ми створили цей заклад, - це потужний і дуже правильний крок. Тепер його потрібно наповнити реальним змістом, забезпечити супровід та безпеку жінок, які тут перебуватимуть».

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За словами голови облдержадміністрації, за кошти Державного фонду регіонального розвитку буде здійснено утеплення приміщення та реконструкцію першого поверху будівлі.

Водночас керівник Вінниччини підкреслив, що наявна проблематика значно ширша і не вичерпується створенням одного лише притулку, адже більшість жертв домашнього насилля воліють не говорити про ці проблеми. Тому повинно бути комплексне рішення, яке включало б у себе серйозну роботу і з сім’ями, і безпосередньо із кривдниками. Тож на цьому закладі обласна влада зупинятися не планує. «Думаю, що ми підемо шляхом формування кількох таких регіональних притулків», - відзначив Валерій Коровій.

У роботі обласного притулку будуть задіяні представники різних служб. Тут працюватимуть психологи, соціальні працівники та юристи. Заклад розрахований на 20 місць та облаштований усім необхідним для проживання тут жінок та жінок із дітьми. Перебувати у притулку жертви насилля зможуть терміном до 3 місяців.