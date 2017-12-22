Голова ОДА Коровій передав Вінницькому Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф новий реанімобіль

Сьогодні, 22 грудня, голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій відвідав Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, аби передати колективу установи придбане за кошти обласного бюджету медичне обладнання та автомобіль.

На закупівлю реанімобіля класу В, що містить у собі все необхідне устаткування для надання екстреної медичної допомоги, використано 2,5 млн. гривень. Вартість бронхоскопа склала 560 тисяч гривень.

Окрім того, за словами головного лікарня Центру Анатолія Пірникози, упродовж 2017 року з обласного бюджету було виділено 9,5 млн. гривень на придбання дороговартісного обладнання для роботи оперативної централізованої диспетчерської, яка обслуговуватиме всю Вінницьку область, а також додатково спрямовано 500 тисяч гривень на закупівлю гастроскопа.

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Голова облдержадміністрації Валерій Коровій поспілкувався із працівниками установи, інформувавши про подальші плани обласної влади у питанні розвитку системи охорони здоров’я регіону та зміцнення матеріально-технічної бази галузевих закладів. Відтак вручив фахівцям Центру ключі від автомобіля та паспорт на бронхоскоп.

Також під час зустрічі керівнику Вінниччини було презентовано програму для оперативно-диспетчерської служби, що забезпечує оперативне управління бригадами, та продемонстровано її функціонування.

За словами працівників Центру, у 2 півріччі поточного року до цієї системи вдалося підключити 12 районів області та місто Вінниця, і на сьогодні за допомогою зазначеної програми обслуговується 1 млн. 25 тисяч населення області. На «покритій» території сформовано 29 пунктів базування екстреної медичної допомоги, де розміщено 68 бригад та функціонує 103 автомобілі.

Покриття ж цією системою другої частини області передбачається вже навесні.

«Цей напрям є одним із пріоритетних у 2018 році, - підкреслив, коментуючи презентацію, Валерій Коровій. – Ми підійшли до практичної реалізації і втілення того, над чим працювали останніх декілька років».

Голова облдержадміністрації також наголосив, що обласна влада має амбітні плани на наступний рік і в питанні оновлення автомобільного парку служби екстреної медичної допомоги. «Ми повинні вийти в середньому на 20 автомобілів в рік у співвідношенні 50 % - нових, 50 % – капітально відремонтованих», - зазначив Валерій Коровій.