Сусіди Бабченка повідомили про підозріле авто біля будинку, де жив журналіст (відео)

Поліція на місці вбивства проводить слідчі дії.

Вбивство через журналістську діяльність - це зараз основна версія слідства у справі вбивства Аркадія Бабченка. Поліція розповсюдила фоторобот ймовірного вбивці.

Напередодні ввечері близько 21 години невідомий вистрілив Аркадію Бабченку в спину. Як запевняють у поліції, пострілів було кілька. Вбивство вже кваліфікували як умисне, передає ТСН.

Вранці на під'їзді до будинку чергують поліцейські. Перевіряють машини і шукають відео з реєстраторів. Слідчі ходять по квартирах і опитують сусідів. І незважаючи на те, що тутешні мешканці були вдома, ніхто, кажуть, нічого не чув. А якщо й чув, то не звернув уваги.

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"Не знаю, що тут було, не було, тут так бабахає ліфт, що може стріляти хто завгодно хоч автоматами, не чути", - говорить сусід журналіста.

Іван Йосипович живе в сусідній квартирі. Каже, Аркадій з дружиною й донькою жили тут за півроку. Чим займався сусід, тепер дізнається з новин. Так само, як і подробиці того, що відбулося фактично в нього на порозі. Мешканці під'їзду починають пригадувати деталі.

«Якийсь підозрілий джип, чорний, ще молоді чоловіки. Ось зараз мені телефонувала сусідка, вона каже, що якісь хлопці шукали саме 6 будинок», - розповідає одна з жінок.

Версію про спільників у поліції не відкидають, але оприлюднили фоторобот одного чоловіка - ймовірного вбивці. 40-45 років, висотою не менше 180 сантиметрів, середньої статури, сива борода. Він тричі вистрілив у спину Аркадію і зник. Дружина Ольга викликала швидку, але журналіст помер, не доїхавши до лікарні. Основною версією вбивства правоохоронці вважають професійну діяльність.