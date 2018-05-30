Радість біля траурного фото: як колеги Бабченка відреагували на новину (відео)
20:23, 30 травня 2018Суспільство
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В редакції телеканалу ATR скорбота змінилася нестримною радістю, коли виявилося, що Бабченко живий.
"Не дочекаєтеся", - написала редакція / Фото facebook.com/atr.channel
Редакція телеканалу ATR, де працює журналіст Аркадій Бабченко, опублікувала відео реакції співробітників на новину про те, що він живий. На відео видно, що на дошці розмістили траурне фото "вбитого". Дізнавшись новину, його колеги не стримували емоції.
Журналіст Аркадій Бабченко не помер в результаті замаху. Вдень 30 травня Бабченко з'явився перед журналістами. Він попросив вибачення у колег і дружини за те, що їм довелося пережити.
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За даними СБУ, замовлення вбивства журналіста був пробним, організатор "вбивства" Бабченко планував знищити 30 осіб.
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