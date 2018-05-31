У Києві відкрили для проїзду Хрещатик

Планувалося відкрити вулицю для проїзду 1 червня.

У Києві відкрили для проїзду транспорту вулицю Хрещатик.

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Про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Олексій Резніков на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Усім хто питав: Хрещатик вже вільний для проїзду. На добу раніше від плану перекриття», - зазначив Резніков

Як повідомляв УНІАН, рух транспорту вулицею Хрещатик був закритий з 12 травня у зв’язку з монтажем на центральній вулиці міста фан-зони для футбольних вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Фан-зона функціонувала 24-27 травня, після чого кілька днів проводився демонтаж її конструкцій. Передбачалось, що рух транспорту Хрещатиком буде перекрито по 31 травня.