У Києві відкрили для проїзду Хрещатик
11:27, 31 травня 2018Суспільство
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Планувалося відкрити вулицю для проїзду 1 червня.
Хрещатик вже вільний для проїзду / УНІАН
У Києві відкрили для проїзду транспорту вулицю Хрещатик.
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Про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Олексій Резніков на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Усім хто питав: Хрещатик вже вільний для проїзду. На добу раніше від плану перекриття», - зазначив Резніков
Як повідомляв УНІАН, рух транспорту вулицею Хрещатик був закритий з 12 травня у зв’язку з монтажем на центральній вулиці міста фан-зони для футбольних вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Фан-зона функціонувала 24-27 травня, після чого кілька днів проводився демонтаж її конструкцій. Передбачалось, що рух транспорту Хрещатиком буде перекрито по 31 травня.
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