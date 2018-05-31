Мати засудженого у РФ Кольченка відмовляла його від голодування через дефіцит ваги

Мати Кольченка припустила, що можливо, від відчаю вони до цього прийшли, адже за чотири роки нічого не зрушилося з місця.

Кримчанин Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування в російській виправній колонії, виснажений, і міг піти на цей крок від відчаю.

Читайте такожЗасуджений у РФ кримчанин Кольченко оголосив голодування на підтримку Сенцова

Про це повідомила проекту Крим.Реалії його мати Лариса Кольченко.

За її словами, у Олександра в російській колонії діагностували дефіцит ваги, і вона відмовляла його від намірів оголосити голодування.

«Він так написав Олегу (Сенцову – ред.), що вони раніше про це говорили, але він не вітав такі радикальні методи з приводу голодування. Проте, він поважає думку Олега і написав, що дуже стурбований станом його здоров'я і готовий його підтримати у голодуванні. Може, від відчаю вони до цього прийшли: за чотири роки нічого не зрушилося з місця, і Олег вибрав такий радикальний шлях протесту», – сказала Лариса Кольченко.