Микола Вересень запросить до студії режисера Михайла Крупієвського
10:25, 07 березня 2008Суспільство
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Сьогодні 7 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Михайло Крупієвський -режисер-постановник інаугурації Президента В.Ющенка, "Євробачення-2005", українського концерту Елтона Джона, художнього проекту-концерту на льоду «Наше Різдво». Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 10 березня о 18.40
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