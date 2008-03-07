Микола Вересень запросить до студії режисера Михайла Крупієвського

Сьогодні 7 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Михайло Крупієвський -режисер-постановник інаугурації Президента В.Ющенка, "Євробачення-2005", українського концерту Елтона Джона, художнього проекту-концерту на льоду «Наше Різдво». Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 10 березня о 18.40