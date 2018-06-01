Голод перебиває сором: у Росії журналіст оголосив голодування в підтримку Сенцова

"Мені абсолютно все одно, чий Крим. Йдеться просто про людину, яку посадили на двадцять років за вигаданий злочин", - написав журналіст видання "Російський репортер" Буртін про Сенцова.

Російський журналіст видання "Російський репортер" Шура Буртін оголосив голодування в підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує у колонії. Про це журналіст повідомив у Facebook.

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"Друзі, мені набридло репостити фразу "Олег Сенцов, черговий день голодування". Репостнеш, намажеш "бутер" і відчуваєш себе комахою. Здається, що ми просто хором ведемо зворотний відлік — дев'ять-вісім-сім — до смерті людини. А хлопець він, здається, сильний - візьме та й правда помре. Що я тоді відчую? Кажуть: а більше ми нічого не можемо, акцію в підтримку у Москві не погодили, навіть одиночні пікети не можна проводити через чемпіонат. Кольченко недавно сидів у карцері, до цього лежав у тюремній лікарні з дистрофією — і приєднався. А що мені заважає?" - заявив Буртін.

"Принаймні почуття голоду перебиває почуття сорому", - зазначив він, закликавши приєднатися усіх, хто може. "Можливо, якщо достатня кількість людей «ззовні» публічно приєднається до голодування, це якось прорве ізоляцію. Може, якщо серед нас будуть відомі люди, це стане зайвим інфоприводом і трохи на щось вплине", - написав журналіст.

"Я просто сподіваюся, що Сенцова трошки підтримає, що люди фізично проживають хоча б десяту частину того, що він", - заявив Буртін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Навальний закликав Путіна обміняти Сенцова.