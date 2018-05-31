Російський опозиціонер Навальний просить Путіна обміняти Сенцова

Він закликав російського президента обміняти Сенцова за принципом «всіх на всіх», після чого «Путіна похвалять західні газети».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний закликав російську владу звільнити з колонії в Росії українського режисера Олега Сенцова, що голодує з вимогою звільнення всіх незаконно ув’язнених у Росії українців.

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У заяві Навальний висловлює побоювання, що Олег Сенцов не переживе голодування в російській колонії, передає радіо Свобода. «Олег Сенцов помре. Один у своїй камері, за тисячі кілометрів від близьких. Помре, розуміючи, що справа його повністю сфальсифікована, провини за ним немає. Ніякий він, звичайно, не терорист. Перед смертю його будуть катувати – ми ж розуміємо, що таке «примусове годування» в російській в’язниці. Хто не розуміє – читайте спогади радянських дисидентів», – написав Навальний.

Він закликав президента Росії Володимира Путіна обміняти Сенцова за принципом «всіх на всіх», після чого «Путіна похвалять західні газети».

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. 29 травня адвокат засудженого повідомив, що стан Сенцова стабільний, він отримує підтримувальну терапію. Подробиць, що це за терапія поки що немає. Адвокат пообіцяв їх з’ясувати під час візиту до колонії, в якій утримують Сенцова, 4 червня.