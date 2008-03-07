Лютнева інфляція: Азаров мав рацію
Дані Держкомстату
За даними Держкомстату інфляція в лютому 2008 року становила 2,7%. На відміну від січня, коли подешевшало тільки взуття (на 0,1%), в лютому зниження цін спостерігалося по декількох позиціях споживчої корзини. Зокрема, минулого місяця подешевшали:
яйця – на 1,4%;
взуття – на 0,3%;
автомобільне паливо і мастила – на 0,5%;
аудіотехніка, фотоаппаратура і устаткування для обробки інформації – на 0,1%;
послуги зв`язку – на 0,1%.
Вище, ніж загальний індекс споживчих цін, виросли в лютому ціни на наступні види товарів і послуг:
хліб – на 3,0%;
макаронні вироби – на 2,8%;
м`ясо і м`ясопродукти – на 3,7%;
соняшникова олія – на 9,0%;
тваринні жири – на 6,4%;
фрукти – на 7,4%;
овочі – на 8,1%;
картопля – на 3,7%;
автомобільний пасажирський транспорт – на 5,1%;
дошкільна і початкова освіта – на 4,9%;
амбулаторні послуги – на 2,7%;
ресторани і готелі – на 2,7%.
У лютому мало місце невелике зниження інфляції в порівнянні з дуже високим показником в січні (2,9%). В той же час, січень був в нинішньому році довший за лютий на два дні, тому можна вважати, що темпи зростання споживчих цін в перші два місяці виявилися практично однаковими.
Проте інфляція в річному вимірюванні в лютому істотно підвищилася. Так, якщо в січні 2008 року до січня 2007 інфляція дорівнювала 19,4%, то в лютому до лютого вона досягла 21,9%. Це пояснюється тим, що в лютому 2007 року інфляція була набагато нижча (0,6%), ніж в лютому нинішнього року.
Також в лютому в порівнянні з січнем погіршав показник індексу цін виробників (ІЦВ). Якщо в січні ІЦВ становив 102,3%, то в лютому – 103,0%.
Таким чином, припущення про помітне зниження інфляція в лютому, озвучена днями міністрами економіки і фінансів, не підтвердилася. Прогноз же экс-міністра фінансівМиколи Азарова, що в лютому ц.р. «інфляція буде висока - це однозначно», висловлений ним позавчора, можна сказати, збувся.
Юрій Глухов для УНІАН