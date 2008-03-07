Лютнева інфляція: Азаров мав рацію

За даними Держкомстату інфляція в лютому 2008 року становила 2,7%. На відміну від січня, коли подешевшало тільки взуття (на 0,1%), в лютому зниження цін спостерігалося по декількох позиціях споживчої корзини. Зокрема, минулого місяця подешевшали:

яйця – на 1,4%;

взуття – на 0,3%;

автомобільне паливо і мастила – на 0,5%;

аудіотехніка, фотоаппаратура і устаткування для обробки інформації – на 0,1%;

послуги зв`язку – на 0,1%.

Вище, ніж загальний індекс споживчих цін, виросли в лютому ціни на наступні види товарів і послуг:

хліб – на 3,0%;

макаронні вироби – на 2,8%;

м`ясо і м`ясопродукти – на 3,7%;

соняшникова олія – на 9,0%;

тваринні жири – на 6,4%;

фрукти – на 7,4%;

овочі – на 8,1%;

картопля – на 3,7%;

автомобільний пасажирський транспорт – на 5,1%;

дошкільна і початкова освіта – на 4,9%;

амбулаторні послуги – на 2,7%;

ресторани і готелі – на 2,7%.

У лютому мало місце невелике зниження інфляції в порівнянні з дуже високим показником в січні (2,9%). В той же час, січень був в нинішньому році довший за лютий на два дні, тому можна вважати, що темпи зростання споживчих цін в перші два місяці виявилися практично однаковими.

Проте інфляція в річному вимірюванні в лютому істотно підвищилася. Так, якщо в січні 2008 року до січня 2007 інфляція дорівнювала 19,4%, то в лютому до лютого вона досягла 21,9%. Це пояснюється тим, що в лютому 2007 року інфляція була набагато нижча (0,6%), ніж в лютому нинішнього року.

Також в лютому в порівнянні з січнем погіршав показник індексу цін виробників (ІЦВ). Якщо в січні ІЦВ становив 102,3%, то в лютому – 103,0%.

Таким чином, припущення про помітне зниження інфляція в лютому, озвучена днями міністрами економіки і фінансів, не підтвердилася. Прогноз же экс-міністра фінансівМиколи Азарова, що в лютому ц.р. «інфляція буде висока - це однозначно», висловлений ним позавчора, можна сказати, збувся.

Юрій Глухов для УНІАН