Порошенко назвав можливу дату надання автокефалії УПЦ

Президент закликає українців усього світу разом з Україною молитися про позитивне рішення синоду Вселенського патріархату.

Президент Петро Порошенко сподівається на позитивне рішення синоду Вселенського патріархату про надання томосу про автокефалію Українській православній церкві та закликає українців всього світу разом з Україною молитися про це.

Читайте такожПорошенко в Іспанії: Україна впевнено рухається в напрямку Європи

«Перемога – це не лише звільнення української землі. Перемога це коли вперше, більш як за 300 років, в Україні з’явився реальний шанс створити єдину помісну православну і головне – Українську церкву», - наголосив глава держави під час участі у молитві за мир в Україні разом з українською громадою Іспанії, яка відбулася у в Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді, повідомляє президентська прес-служба.

«І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей томос. І я прошу, дорогі брати і сестри, вашої молитви. Бо спільною молитвою творяться дива», - закликав Порошенко.

Президент нагадав, що звернувся до патріарха Варфоломія одразу ж після Великодня, у Великий понеділок 9 квітня, під час свого візиту до Стамбула.

Порошенко висловив переконання, що Україна виборола своє право мати єдину помісну церкву, адже заплатила за це високу ціну.

«Я був би дуже щасливий, коли би це відбулося. І найближчим часом я вірю в те, що у нас все вийде», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.

15 травня Порошенко заявив, що Україна вже «дуже-дуже близька» до отримання томосу.