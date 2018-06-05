Смерть відомого українського режисера: знайдено передсмертну записку

За даними поліції, поруч з тілом Кантера був знайдений автомат та передсмертна записка.

Увечері 4 червня на хуторі Обірок Бахмацького району Чернігівської області виявили тіло відомого режисера, продюсера, мандрівника і письменника Леоніда Кантера.

Як розповів LB.ua начальник відділу комунікації обласної поліції Сергій Бриль, вчора після 22:00 надійшла інформація про те, що в одному із сіл Бахмацького району 36-річний чоловік наклав на себе руки. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

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"Дійсно, було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням в щелепу, поруч була зброя, також знайшли передсмертну записку. Інформація занесена до єдиного реєстру, відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Характер пошкоджень і записка вказують на те, що чоловік пішов з життя з власної волі, але поліція перевіряє обставини справи", - зазначив він.

"У Леоніда Кантера було вогнепальне поранення у щелепу. Поруч з ним був знайдений автомат і передсмертна записка. Тобто 99,9% - це самогубство. Тіло режисера і зброю направлено на експертизу", - повідомив LIGA.net спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Він додав, що поліція попередньо відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство).

Довідка УНІАН. Леонід Кантер (народився у 1981 року у Києві) – український продюсер, режисер, мандрівник та письменник.

У 2002 році отримав першу вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (спеціальність «Актор театру та кіно, ведучий телепрограм»). 2005р. — друга вища освіта в КНУТКіТ (спеціальність «Режисер телебачення»).

2003 р. — заснував кіностудію «Лізард філмс». Студія зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок.

У 2004–2007 рр. — працював викладачем КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого.

У 2007 р. Кантер із родиною оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області.

У 2015 р. зняв повнометражний документальний фільм про Небесну Сотню «Добровольці Божої чоти», 2018 р. – фільм про загиблого в АТО оперного співака, Героя України Василя Сліпака «Міф».

Кантер був засновником етнічних фестивалів на хуторі Обирок – «Хліб», «Мама Африка» та інших.

Разом з дружиною виховували трьох дітей.