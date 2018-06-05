Смерть відомого українського режисера: де й коли відбудеться прощання з Леонідом Кантером

За даними Батуринської міськради, тіло режисера кремують у столиці, а потім, як він заповідав, поховають на Обирку.

Прощання із кінорежисером Леонідом Кантером планується під час кінофестивалю «Сарай», що запланований на 29 червня – 1 липня, на мистецькому хуторі «Обирок», який розташований поблизу Батурина Чернігівської області.

Про це УНІАН повідомило джерело із близького оточення кінорежисера.

«Прощання із Леонідом відбудеться під час кінофестивалю, який ми готували на Обирку. Це буде кінофестиваль у пам'ять про нього. Він (Леонід – УНІАН) хотів помандрувати у той світ, де ще не був. Йому стало затісно тут», - сказав друг режисера

У Батуринській міській раді уточнили, що тіло режисера кремують у столиці, а потім, як він заповідав, поховають на Обирку.

Читайте такожНазвано основну версію смерті українського режисера Леоніда Кантера

Як повідомляв УНІАН, 4 червня на Чернігівщині в одному із сіл Бахмацького району виявили застреленим 36-річного режисера та засновника кількох етнофестивалів Леоніда Кантера. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.

Довідка УНІАН. Леонід Кантер – український продюсер, режисер, мандрівник та письменник. Народився у 1981 році у Києві.

Був засновником кіностудії «Лізард філмс», яка зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок.

У 2007 році Кантер із родиною оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області.

У 2015 році він зняв повнометражний документальний фільм про Небесну Сотню «Добровольці Божої чоти», а у 2018 році – фільм про загиблого в АТО оперного співака, Героя України Василя Сліпака «Міф».

Також Кантер заснував кілька етнічних фестивалів на хуторі Обирок – «Хліб», «Мама Африка» та інші.