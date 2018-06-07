Американський ПЕН-центр направив Путіну лист з вимогою звільнити Сенцова

Лист підписали 48 американських письменників, журналістів і кінематографістів з так званого "Списку А", тобто знаменитості першого ряду, які мають вплив на громадську думку.

Американський ПЕН-центр формально направив в адміністрацію президента Росії лист з вимогою "негайно звільнити незаконно ув'язненого у в'язниці українського режисера Олега Сенцова".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Сергій Пархоменко.

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Лист підписали 48 американських письменників, журналістів і кінематографістів з так званого "Списку А", тобто знаменитості першого ряду, які мають вплив на громадську думку.

Серед них два Нобелівських лауреата з літератури - Джон Кутзее і Герта Мюллер. А також всесвітньо відомі письменники такі, як Салман Рушді, Джонатан Франзен, Ієн Макюен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, Деніел Хендлер (він же Лемоні Снікет), Франсін Проуз, Джордж Сондерс, Еліс Сіболд, Арт Шпігельман, Енн Тайлер та інші.

"В даний час Росія готується до проведення чемпіонату світу з футболу. У найближчі тижні увага всього світу буде зосереджена на цій події в країні. Кампанія на підтримку Сенцова буде привертати увагу до несправедливості утримання в ув'язненні його і десятків інших політичних ув'язнених у Росії...", - йдеться в листі.

Довідка УНІАН. ПЕН-центр - міжнародна правозахисна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, поетів та журналістів, які працюють в різних літературних жанрах.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали у Криму навесні 2014 року. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів Кремля.

Лікарі попередили, що після 30 денного голодування почнуть заливати режисеру поживну суміш в ніс. Однак адвокат Сенцова заявив, що режисер готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування.