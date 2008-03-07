Янукович на 8 Березня подарує дружині тарілку

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович приготував дружині в подарунок на 8 Березня тарілку з глазур`ю з Брюсселя. Як повідомляє УРА-Інформ, про це Янукович розповів у п`ятницю, 7 березня, в кулуарах Верховної Ради.

«Дружині на 8 Березня я приготував як подарунок красиву тарілку з глазур`ю. Вона збирає тарілки. Я був у Брюсселі і мені там дуже сподобалася тарілка, вона така... з глазур`ю», – сказав Янукович.

При цьому на питання про те, що Янукович приготував жінкам – колегам по партії, він відповів: «Нам жінки подарували чашки (очевидно, на 23 лютого). Жінки – справжнім чоловікам. А ми подарували їм святкові фужери. Теж з любов`ю».