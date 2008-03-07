Через сварку з дружиною застрелився прапорщик спецпідрозділу «Титан»

6 березня близько 11.00 на вулиці Вулецькій, що на околиці Сихівського житлового масиву Львова перехожі знайшли труп молодого чоловіка.

Як повідомило кореспондентові УНІАН джерело в правоохоронних органах, слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, що чоловік вчинив самогубство, вистреливши у рот. Також було встановлено, що самогубець – 36-річний прапорщик спеціального підрозділу «Титан» ГУ МВС України у Львівській області. Міліціонер вранці вийшов на роботу, отримав табельну зброю і був направлений на об’єкт охорони. Зі зброєю він пішов у паркову зону Сихівського житлового масиву, де і вчинив самогубство.

За попередніми даними, міліціонер скінчив життя самогубством після сварки з дружиною. Деталі інциденту з’ясовуються.

Як повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, у загиблого залишилося двоє малих дітей.

Раніше міліціонери не називали прізвище загиблого, повідомляючи, що він був достатньо відомим у Львові державним службовцем.