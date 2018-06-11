«Вбивця Бабченка» Цимбалюк: підозрюваний в організації вбивства говорив про список з 60 жертв

«Кілер» Бабченко, який працював з СБУ, припускає, що число цілей у "чорному списку" з часом могло змінюватись.

При обговоренні списку майбутніх жертв Борис Герман, підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, заявляв про список з 60 осіб, яких необхідно буде вбити.

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Про це в інтерв'ю BBC розповів Олексій Цимбалюк, який у спецоперації з інсценування вбивства Бабченка виконував роль "кілера".

Цимбалюк розповів, що перша спроба його вербування Германом відбулася 4-5 квітня. Тоді на зустрічі останній розповів, що є певна група осіб (переважно, росіян), які заважають Україні, і на усунення яких певні люди виділяють певний бюджет.

«У тій першій бесіді він сказав мені: є список з 30 осіб, яких потрібно ліквідувати. Він одразу сказав, що працювати потрібно дуже швидко, щоб встигнути до осені. Чому до осені - думаю, пізніше слідство розповість», – зазначив «кілер».

Цимбалюк розповів, що в подальшому, коли він вже працював з СБУ, то зустрівся з Германом, аби той передав йому гроші.

«Ми зустрілися на парковці одного з торгових центрів. Я сів у його автомобіль. Ми поїхали, на ходу розмовляли. Розмова стосувалася списку майбутніх жертв. Імена не називалися, але список, за його словами, на той час зріс з 30 до 60 цілей. Для мене це, якщо чесно, звучало як розмова якогось маніяка», – зазначив він.

Він також допустив, що СБУ отримало «список 47» з листування Германа із замовником. Він вважає цілком можливим, що число жертв у списку підозрюваного з часом змінювалося: від 30 до 47 та 60.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві поліція повідомила про нібито замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманих поранень, за даними правоохоронців, чоловік помер в кареті швидкої допомоги. На наступний день, 30 травня, під час брифінгу голови СБУ Василя Грицака "вбитий" Бабченко з'явився на публіці. Він заявив, що його "вбивство" було інсценовано спецслужбами, аби затримати замовника.

Силовики затримали підозрюваного в організації замаху на Бабченка в Києві. Прізвище чоловіка назвав Шевченківський райсуд столиці - ним виявився Борис Герман. За даними адвоката підзахисного Євгена Солодка, Герман - виконавчий директор українсько-німецького підприємства "Шмайсер", яке виготовляє зброю. 31 травня йому обрали запобіжний захід - два місяці арешту без права на заставу.

Герман свою провину заперечує, за його словами, він працював з українською контррозвідкою і діяв за її вказівками.