Чи здатна українська армія захистити державу (опитування)

Українці скептично ставляться до оборонних можливостей країни, а більше половини населення України вважає, що українська армія нездатна захистити державу від реальної воєнної загрози з боку інших країн.

Про це заявлять експерти Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна, посилаючись на дані проведеного ним дослідження «Оборонна стратегія держави очима українців».

Зокрема, у повідомленні, переданому агентству УНІАН, зазначається, що кожен другий українець вважає, що перехід армії на контрактну основу підвищить боєздатність Збройних сил України. Майже така ж кількість (49,2% респондентів) переконана у тому, що українська армія має бути повністю професійною і складатися виключно з контрактників. Лише 13,5% опитаних вважають, що армія має складатися з призовників на основі обов’язкової військової служби. 28,2% респондентів впевнені у необхідності модернізації Збройних сил відповідно до західних стандартів.

Щодо військової співпраці з іншими країнами, то найбільш доречними українці вважають спільні навчання військових підрозділів (30,9% респондентів підтримують спільні навчання з країнами Західної Європи, 29,6% - з Росією і країнами СНД), а також спільну участь у миротворчих операціях (17,5% підтримують такий вид співпраці з країнами Західної Європи і 13,5% - з Росією і країнами СНД). Проте, майже кожен п’ятий українець вважає військову співпрацю з країнами СНД і Західної Європи недоцільною.

Коментуючи результати даного дослідження, директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО зауважив, що українці чудово розуміють, яким є реальний стан боєздатності Збройних Сил. “Військовослужбовці не мають належних умов для життя, дисципліна на низькому рівні, стан технічного оснащення Збройних Сил не відповідає критеріям і стандартам сучасних армій. Тому зрозуміло, чому народ не вірить у те, що українська армія здатна захистити його. Так само, як не вірить у те, що його інтереси може захисти держава. Недовіра до армії - це складова недовіри до держави і її інститутів», - заявив експерт.

Дослідження «Оборонна стратегія держави очима українців» проводилось Інститутом Горшеніна в рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 р. «Проект країни» з 7 по 18 лютого 2008 року у 129 населених пунктах України. Всього, згідно із маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2007 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.