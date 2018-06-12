Житомирська міськрада закликає керівництво держави посилити активність заради звільнення Сенцова

14:16, 12 червня 2018
Суспільство
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Житомирська міська рада закликає президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради України Андрія Парубія та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна посилити активність на всіх рівнях заради звільнення незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення схвалено сьогодні під час позачергової сесії міської ради.

У документі вказується на необхідність посилення активності на всіх рівнях, спрямованої на звільнення Сенцова.

«Просимо посилити активність у всіх можливих напрямках та на всіх рівнях для звільнення Сенцова та інших громадян України, засуджених в Росії за сфабрикованими кримінальними справами з порушенням усіх норм міжнародного права», - наголосили депутати.

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Зокрема, міськрада пропонує розмістити на офіційних ресурсах влади, посольств та представництв України інформацію про українських політв’язнів та поширювати її на всіх зустрічах з офіційними делегаціями інших країн.

Також депутати зазначають, що приєднуються до акції з вимогою звільнити Сенцова #FreeSentsov.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Олега Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення.

Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.

6 червня адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила, що режисер готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування. За її словами, Сенцов перебуває на межі і стан його здоров’я стрімко погіршується.

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Теги: #Житомирська міськрада#Олег Сенцов