Житомирська міськрада закликає керівництво держави посилити активність заради звільнення Сенцова

Міськрада пропонує розмістити на офіційних ресурсах влади, посольств та представництв України інформацію про українських політв’язнів та поширювати її на всіх зустрічах з офіційними делегаціями інших країн.

Житомирська міська рада закликає президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради України Андрія Парубія та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна посилити активність на всіх рівнях заради звільнення незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення схвалено сьогодні під час позачергової сесії міської ради.

У документі вказується на необхідність посилення активності на всіх рівнях, спрямованої на звільнення Сенцова.

«Просимо посилити активність у всіх можливих напрямках та на всіх рівнях для звільнення Сенцова та інших громадян України, засуджених в Росії за сфабрикованими кримінальними справами з порушенням усіх норм міжнародного права», - наголосили депутати.

Читайте такожПутін боїться таких людей, як Сенцов — депутатка Європарламенту

Зокрема, міськрада пропонує розмістити на офіційних ресурсах влади, посольств та представництв України інформацію про українських політв’язнів та поширювати її на всіх зустрічах з офіційними делегаціями інших країн.

Також депутати зазначають, що приєднуються до акції з вимогою звільнити Сенцова #FreeSentsov.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Олега Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення.

Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.

6 червня адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила, що режисер готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування. За її словами, Сенцов перебуває на межі і стан його здоров’я стрімко погіршується.