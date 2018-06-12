Даша Астаф'єва різко висловилася про закриття школи у рідному місті і показала дитячий знімок (фото)

Своє обурення Астаф'єва висловила на сторінці в Facebook і опублікувала фото, на якому зображена в ранньому дитинстві разом з бабусею.

Даша Астаф'єва різко висловилася про закриття школи у рідному Покриві і опублікувала дитяче фото. Читайте такожПікантний курйоз: Даша Астаф'єва "засвітила" груди на концерті (відео) Українська модель, співачка, телеведуча, співачка, солістка групи NikitA.і улюблениця нині вже покійного засновника Playboy Х'ю Хефнера Даша Астаф'єва засмучена планованим закриттям школи в її рідному Покрові. Вона висловила своє обурення на сторінці в Facebook і опублікувала фото, на якому зображена в ранньому дитинстві разом з бабусею – вчителькою тієї самої школи в передмісті Покрову, що потрапила під оптимізацію.

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