Даша Астаф'єва різко висловилася про закриття школи у рідному місті і показала дитячий знімок (фото)

15:23, 12 червня 2018
Суспільство
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Астаф'єва засмутилася через закриття школи / фото instagram.com/da_astafieva

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Українська модель, співачка, телеведуча, співачка, солістка групи NikitA.і улюблениця нині вже покійного засновника Playboy Х'ю Хефнера Даша Астаф'єва засмучена планованим закриттям школи в її рідному Покрові.

Вона висловила своє обурення на сторінці в Facebook і опублікувала фото, на якому зображена в ранньому дитинстві разом з бабусею – вчителькою тієї самої школи в передмісті Покрову, що потрапила під оптимізацію.

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Теги: #Даша Астаф'єва