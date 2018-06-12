У Черкасах мати продала немовля за $5 тисяч прямо на порозі пологового будинку

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

У Черкасах затримано жінку, яка намагалася продати власну новонароджену дитину за 5 тис. дол.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, жительку одного із сіл Черкаського району при спробі продати дитину за 5 тис. дол. правоохоронці викрили сьогодні, 12 червня.

Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні на Черкащині затримана жінка, матір’ю важко її назвати, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину. Життя малечі вона оцінила у 140 тисяч гривен", - розповів він.

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За словами Аброськіна, горе-матір 1989 р.н.

Зазначається, що жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

На цей час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії щодо встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, вирішується питання про повідомлення жінці про підозру та обрання затриманій запобіжного заходу.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.