В Івано-Франківську вулицю назвали іменем Папи Римського

Івано-Франківський міськвиконком за пропозицією комісії з питань адміністративно-територіального устрою, до складу якої входять історики та краєзнавці, перейменував вулицю Будівельників обласного центру на вулицю імені Папи Римського Івана Павла ІІ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.