В Івано-Франківську вулицю назвали іменем Папи Римського

17:54, 07 березня 2008
Суспільство
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Вибір випав на колишню вул. Будівельників

Івано-Франківський міськвиконком за пропозицією комісії з питань адміністративно-територіального устрою, до складу якої входять історики та краєзнавці, перейменував вулицю Будівельників обласного центру на вулицю імені Папи Римського Івана Павла ІІ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

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