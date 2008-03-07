В Івано-Франківську вулицю назвали іменем Папи Римського
17:54, 07 березня 2008Суспільство
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Вибір випав на колишню вул. Будівельників
Івано-Франківський міськвиконком за пропозицією комісії з питань адміністративно-територіального устрою, до складу якої входять історики та краєзнавці, перейменував вулицю Будівельників обласного центру на вулицю імені Папи Римського Івана Павла ІІ.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.
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