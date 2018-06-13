Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова: суд продовжив арешт двох фігурантів справи (відео)

Суд продовжив термін утримання під вартою обвинувачених до 11 серпня. Ще два злочинця знаходяться в розшуку.

Справу про вбивство Дениса Вороненкова почав розглядати Шевченківський районний суд столиці - прокуратурі повернули обвинувальний акт у справі про вбивство, а також суд продовжив термін утримання під вартою обвинувачених до 11 серпня.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Як відомо, колишнього депутата Держдуми застрелили в центрі Києва в березні 2017 року. Охоронці смертельно поранили кілера, а двох його спільників досі розшукують. Ще двоє знаходяться на лаві підсудних - Олександр Лось та Ярослав Тарасенко. Вони поки єдині підозрювані в причетності до вбивства Вороненкова, яких вдалося затримати.

За версією прокурорів, за злочином стоять російські спецслужби, метою яких було перешкодити втікачеві з путінської Росії свідчити у справі про державну зраду Януковича.

Тарасенко не заперечує, що в день вбивства Вороненкова приїхав в Київ з Павлограда в особистих справах і що бачився з Ярославом Левенцем, якого слідство називає одним з організаторів.

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Слідчі стверджують, у них є відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксована участь Тарасенка. Адвокат все заперечує.

«Роль? Ніяка. Просто стоїть собі в кафе, замовляє каву. Ось відео все. І вранці на автовокзалі виходить з автобуса і йде з Левенцем. І що? Ви з ким-то вранці зустрічалися, а потім він когось убив, то що, ви співучасник?», - запевняє адвокат.

Інші підозрювані, організатори і замовники вбивства для слідства поки недосяжні.

Дружина Левенця з'їздила на ток-шоу у справі Вороненкова в Москву і розповіла, що чоловік виходив на зв'язок.

Раніше повідомлялося, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцом і Тарасенком.

Василенко і Левенець знаходяться в розшуку. За даними слідства, замовником вбивства був підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Тюрін, який мав особистий мотив - раніше він був цивільним чоловіком Марії Максакової - дружини Вороненкова.

За версією слідства, він погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб по контролю кримінальних угруповань на території Росії та деяких країн СНД, вбивство готувалося разом з керівництвом ФСБ Росії.