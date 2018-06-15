Батьки першокласників протягом доби мають отримати підтвердження про зарахування дітей до школи (відео)
18:40, 15 червня 2018Суспільство
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Цьогоріч малечу приймали за новими правилами.
Батьки першокласників протягом доби отримають підтвердження про зарахування дітей до школи.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Цьогоріч малечу приймали за новими правилами. Без вступних тестувань та співбесід, але з підтвердженням місця проживання на території, яку обслуговує школа. Для решти - проводили жеребкування.
З наступного понеділка з'явиться ще й список шкіл із вільними місцями. Туди можуть податися ті, хто не пройшли жеребкування.
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