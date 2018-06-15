Батьки першокласників протягом доби мають отримати підтвердження про зарахування дітей до школи (відео)

Цьогоріч малечу приймали за новими правилами.

Батьки першокласників протягом доби отримають підтвердження про зарахування дітей до школи.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Цьогоріч малечу приймали за новими правилами. Без вступних тестувань та співбесід, але з підтвердженням місця проживання на території, яку обслуговує школа. Для решти - проводили жеребкування.

З наступного понеділка з'явиться ще й список шкіл із вільними місцями. Туди можуть податися ті, хто не пройшли жеребкування.