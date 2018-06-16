В Одесі активісти закидали генконсульство РФ "кривавими" м'ячами (фоторепортаж)

Учасники акції заявили, що хочуть привернути увагу всього світу до агресії РФ і підтримати українських політв'язнів у Росії.

Сьогодні активісти закидали генеральне консульство Російської Федерації в Одесі «кривавими» м'ячами, заявивши про свою солідарність із засудженими в РФ українцями і протестуючи проти проведення Чемпіонату світу з футболу в країні-агресорі.

Читайте такожФутбол на кістках: у Києві активісти прийшли до посольства РФ з черепами (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Гагарінське плато, до будівлі, в якій розташоване диппредставництво, прийшли представники місцевого відділення ВО «Автомайдан», вболівальники ФК «Чорноморець» та інші.

Вони тримали плакати, кожен з яких був червоного кольору. На червоному тлі - написи: «Росія 2018» і різні зображення на футбольну тематику. У їх числі - футбольні ворота з воротарем, який ловить м'яч, футбольний м'яч із запалом бойової гранати тощо.

Біля будівлі встановили звукопідсилювальну апаратуру. Акція відбулася за принципом «вільного мікрофона». Промовці заявили, що керівництво держави-агресора продовжує тримати в заручниках українських політв'язнів, і за таких обставин неможливо проігнорувати факт проведення в державі, яка принципово не визнає норм міжнародного права, Чемпіонату світу з футболу.

Зазначалося, що своєю акцією одесити хочуть привернути увагу всього світу до агресії РФ.

«Країна-терорист, країна, яка вбиває людей на сході України, проводить чемпіонат з футболу... Не можна поводитися так, ніби нічого не відбувається. Кривавий спорт - кривавий гол...», - сказав один із виступаючих.

Учасники акції вилили на п'ять футбольних м'ячів червону рідину, заявивши, що це - кров. Зі словами, що передають в консульство «правильні м'ячі», вони вдарили по м'ячах, перекинувши їх через огорожу на територію генконсульства.

Як пояснив журналістам представник місцевого «Автомайдану» Юрій Батир, активісти зібралися, щоб підтримати всіх українських політв'язнів, яких утримують у Росії, кримських татар, учасників АТО.

«Країна-агресор тримає в заручниках більш як 70 наших громадян, звинувативши їх у тероризмі... Ми прийшли, щоб підтримати їх. Сьогодні пішов 34-й день голодовки нашого режисера Сенцова, а ми навіть не знаємо, що з ним», - сказав Батир.

Активісти періодично скандували: «Разом і до кінця!», «Слава - Україна! Героям слава!". Також на акції звучала пісня «Воїни світла».