Український художник обурив Росію "кривавими" постерами до ЧС-2018 (фотогалерея)

Постери показують жорстоку та криваву сутність російського режиму.

Український художник Андрій Єрмоленко створив серію постерів до Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії, показавши жорстоку та криваву сутність режиму у цій країні. Вони стали хітом у соцмережах та ЗМІ та викликали обурення у Росії.

"Хочете поїхати на Чемпіонат світу з футболу до Росії? Будь ласка, зрозумійте, що ви спонсоруєте війну, злочини, військові злочини та терор", - англійською звернулося до аудиторії Телебачення Торонто, опублікувавши постери.

Один із постерів продемострували на телеканалі "Росія", критикуючи Україну.

Єрмоленко відомий в Україні завдяки нашивкам для сотень Євромайдану і воїнів АТО (зокрема, «Укроп»), та серії неофіційних логотипів для найбільших міст України «United Colours of Ukraine».

Як повідомляв УНІАН, раніше німецька компанія Lufthansa оконфузилася, видавши Україну за Росію у рекламному ролику до ЧС-2018.