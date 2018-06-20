На Київщині суд виніс вирок жінці, яка за $35 тисяч хотіла продати дворічного сина

У ході судового розгляду обвинувачена вину визнала в повному обсязі.

На Київщині до восьми років позбавлення волі засуджено жінку, яка за $35 тис. хотіла продати свого дворічного сина.

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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

22-річну матір, яка намагалась за $35 тис. продати свого дворічного сина, правоохоронці затримали наприкінці жовтня минулого року. Обвинувальний акт стосовно жінки було скеровано до Києво-Святошинського районного суду. Їй інкримінували вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини").

У прокуратурі зауважили, що в ході судового розгляду обвинувачена вину визнала в повному обсязі та надала ґрунтовні показання в суді.

За результатом судового розгляду прокуратура області орієнтувала суд на призначення покарання у виді позбавлення волі строком на вісім років.

Однак судом було призначено покарання із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу у вигляді п'яти років позбавлення волі. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу суд звільнив горе-матір від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції прокуратурою Київської області було подано апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої жінку засуджено до восьми років позбавлення волі.