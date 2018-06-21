Поранений на Донбасі Герой України після марного лікування в Ізраїлі та США стає на ноги у клініці під Києвом (відео)

Майже рік не було прогресу взагалі, а останні три місяці - як прорвало, розповідають медики про лікування Олександра Петраківського.

Герой України, боєць сил спеціального призначення Олександр Петраківський ціною власного здоров’я влітку 2014 року врятував цілу колону армійців під Луганськом. Військовий уже четвертий рік поспіль прикутий до ліжка, і майже півтора року медики-реабілітологи намагаються відновити його повноцінне життя.

Як повідомляє ТСН, на початку АТО вилазки його розвідгрупи наводили жах на колаборантів і російських найманців на Луганщині. 20 липня загін дав бій бойовикам, а заразом і можливість цілій колоні українських армійців пройти без втрат. У цьому бою Петраківського поранило в голову.

Згодом через помилку харківських лікарів боєць впав у кому. Героя лікували у Львові, Польщі, в Ізраїлі та Сполучених Штатах, все марно. Клініка під Києвом єдина взялася поставити на ноги бійця.

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Зараз він знову вчиться ходити, крок за кроком за допомогою спеціальних приcтроїв. Із Олександром працює фізичний терапевт, і титанічні зусилля реабілітологів таки дали результат – майже рік не було прогресу взагалі, а останні три місяці, як прорвало, зізнаються медики.

Пацієнт став робити речі, про котрі раніше взагалі не йшлося – самостійно сидіти, пробувати стояти на власних ногах, самостійно їсти. Це дає змогу лікарям більш упененно говорити про реабілітацію, на яку треба ще мінімум два роки.

В одужання Олександра свято вірить і його батько - кадровий офіцер Петро Петраківський. "Він у 8-му класі 30 разів підтягувався, розумієте", - пригадує він.

Однак для прогресу героєві потрібні кошти. Місяць інтенсивної роботи реабілітологів коштує 300 тисяч гривень. Нині це оплачує приватний меценат.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно український військовий на Донбасі вижив після пострілу в обличчя та встиг добити ворога.