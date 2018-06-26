В Міносвіти розповіли, коли можна створювати електронні кабінети вступників (відео)

Міністерство освіти оприлюднило графік вступної кампанії 2018. З 2 липня можна створювати електронні кабінети вступників.

Сьогодні - останній день, коли усі охочі можуть протестувати електронні кабінети, через які відбуватиметься подання заяв до вишів.

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Попередні роки ця система не витримувала навантаження і лягала в перші ж години роботи. Тож, в міносвіти пропонують усім сьогодні з 15 до 16 години спробувати зареєструвати свій електронний кабінет. Так хочуть перевірити роботу системи у пікові навантаження, а потім і доопрацювати її.

З 2 липня можна створювати електронні кабінети вступників.

У Міносвіти попередили, що цьогоріч абітурієнтам слід набратися терпіння, оскільки електронні кабінети матимуть найвищий ступінь захисту, тому система буде правцювати повільно.

Крім цього, у Міносвіти повідомили, що кабінет не можна буде зареєструвати, використовуючи поштові сервіси заборонених в Україні доменів.