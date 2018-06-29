Топ-5 змін, які чекають на українців у липні (відео)
З 1 липня українців лікуватимуть по-новому. 149 медичних установ почнуть співпрацю з Національною службою здоров’я України. Вперше сімейні лікaрі, терaпевти і педіaтри мають чіткий перелік послуг, які повинні надавати.
З 1 липня Нацбанк припинить випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок. Вони залишаться в обігу, але поступово будуть виводитися з нього завдяки округленню чека.
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З 1 липня починається поетапне відключення від аналогового телевізійного мовлення. Повний перехід від аналогового до цифрового планували завершити ще до 2016, але терміни переносили.
З липня підвищується прожитковий мінімум. Загальний показник виросте з 1700 грн до 1777 грн.
У Києві з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті зросте до 8 грн. Для пасажирів, які користуються транспортом постійно, одна поїздка коштуватиме 6,3 грн. 8 грн будуть платити пасажири, які користуються транспортом іноді, або гості столиці.