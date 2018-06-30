Окупанти в Криму порушили дві справи проти кримського татарина Параламова, який заявляв про катування – адвокат

За словами адвоката, кримські юристи збирають усі необхідні документи, щоб передати справу Параламова та інших викрадених кримчан до міжнародних інстанцій, зокрема, спецдоповідачу ООН із тортур.

Підконтрольні Росії слідчі органи в окупованому Криму порушили дві кримінальні справи проти кримського татарина Рената Параламова, який раніше заявив про катування.

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Як повідомляють "Крим.Реалії", про заявив адвокат сім’ї Параламова Еміль Курбедінов на засіданні громадського об’єднання «Кримська солідарність».

«Буквально вчора я дізнався, що військова прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи проти співробітників ФСБ, які проводили обшук у Рената Параламова, а потім відвезли його з мішком на голові й катували. Однак у той же час проти Рената порушили дві кримінальні справи за статтями про незаконний обіг вибухових речовин, боєприпасів», – розповів Курбедінов.

За словами адвоката, кримські юристи збирають усі необхідні документи, щоб передати справу Параламова та інших викрадених кримчан до міжнародних інстанцій, зокрема, спецдоповідачу ООН із тортур.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2017 року в кримському селищі Нижньогірський в будинку Параламова пройшов обшук.

За словами його адвоката, Параламова вивезли російські силовики, ймовірно, до управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

Активісти повідомили, що Параламов - мусульманин, у нього четверо неповнолітніх дітей, заробляє торгівлею на ринку. Чоловік не має судимостей.

14 вересня 2017 року Параламов знайшовся і розповів, що російські силовики били і катували його електричним струмом.